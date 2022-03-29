София, , 19:17 — REGNUM Глава правительства Болгарии Кирил Петков своим специальным распоряжением освободил заместителя министра сельского хозяйства страны Атанаса Добрева от занимаемой должности. Об этом 29 марта сообщает БНР.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Детали указанного процесса не разглашаются. Согласно официальной информации, Петков отказался пояснять причины подписания соответствующего документа.

Напомним, Добрев являлся советником председателя Государственного лесного агентства, исполнительного директора Национального лесного фонда (НЛФ), парламентского секретаря в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Болгарии. В качестве замминистра он работал с 2017 года.

Имя Добрева фигурировало в ряде коррупционных скандалов, связанных с назначениями чиновников НЛФ. По ряду пунктов его деятельности ведется служебное расследование.

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