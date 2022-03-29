Варшава, , 19:14 — REGNUM Польские власти намерены ужесточить уголовную ответственность за шпионаж в пользу «одной страны».

Шпион Кремля Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 29 марта заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

«Мы хотим, чтобы польские власти имели соответствующие правовые инструменты в Уголовном кодексе, чтобы легче справляться с такими явлениями, которые… активно применяются… одной страной», — заявил Зебро.

По его словам, нынешние меры в Уголовном кодексе Польши несовершенны, среднее наказание за шпионаж не превышает четыре года тюрьмы. Такое наказание, отметил он, должно составлять от пяти лет до пожизненного заключения.

При этом Зебро предложил наказывать не только за «классический» шпионаж, но и за «гибридную деятельность», приравняв её к шпионской, ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления — подготовку к шпионской деятельности и акты «неумышленного шпионажа».

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