30 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Корреспондент ИА REGNUM рассказывает о событиях, которые стали причиной скандала между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии премии «Оскар». А также представляет реакцию социальных сетей и предполагает, каких последствий для актёра и комика можно ожидать в будущем.

Дубровская Елизавета, , 07:23 — REGNUM Прошла 94-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В мире кино это событие — одно из самых значимых, особенно для тех, кто работает в индустрии. Но в памяти простых обывателей оно закрепляется чаще всего из-за неудачных моментов, в том числе выходок актёров. Так, «Оскар-2022» зрители запомнят как «ту самую премию, когда Уилл Смит дал пощёчину Крису Року».

Уилл Смит в роли Ричарда Уильямса Цитата из к/ф «Король Ричард». Реж. Рейнальдо Маркус Грин. 2021. США

Для тех, кто по какой-либо причине пропустил эту новость в информационном потоке, напомним, что 28 марта во время 94-й премии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил про короткую стрижку жены Уилла Смита, Джады Пинкетт-Смит. Ей колкость не понравилась, и тогда Смит вышел на сцену, чтобы отстоять честь супруги. Он ударил Рока, после чего вернулся в зал.

Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в ситуации и предположить, почему же это событие вызвало такой резонанс в Сети, а также что именно стало причиной несдержанности актёра.

Предпосылки пощёчины от Смита

Уилл Смит — популярный американский актёр, известный зрителям своими ролями как в комедийных фильмах, так и в драмах. Он сыграл в десятках кинокартин и за годы работы в шоу-бизнесе мало попадал в публичные скандалы. Если проанализировать конфликты, в которых поучаствовал актёр, то почти все они так или иначе связаны с его женой. Самый громкий из них произошёл в 2020 году.

Тогда в одном из интервью рэпер Аугуст Алсина заявил, что продолжительное время встречался с Джадой Пинкетт-Смит. По его словам, Уилл Смит дал своё согласие на этот роман, так как звёздная пара уже давно состояла в свободных отношениях. Музыкант утверждал, что для него связь с Джадой была его первой настоящей любовью. «Я полностью отдал себя этим отношениям на протяжении многих лет своей жизни. И, действительно, я очень и очень сильно люблю её. У меня тонна любви к ней», — признавался Аугуст Алсина.

После такого заявления Джада Пинкетт-Смит решила публично прояснить ситуацию. В эфире своего подкаста она подтвердила, что в 2015 году начала встречаться с рэпером. Однако Пинкетт-Смит отметила, что в тот период они с супругом взяли паузу в отношениях. «Между нами тогда всё было кончено. И затем я погрузилась в абсолютно другие отношения с Аугустом… Я также хочу прокомментировать слухи о том, что ты (Уилл Смит — ИА REGNUM) якобы дал на это свое согласие, хотя такое согласие в данной ситуации может давать лишь один человек — я сама. Думаю, Аугуст пытался донести до всех тот факт, что он не разрушал чей-то брак, и что наше расставание с тобой было обоюдным», — объясняла она.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит (сс)

Уже в 2021 году Уилл Смит вновь затронул тему «измены» супруги, которую, по его словам, он ей простил. В интервью для GQ Смит попытался объяснить, что же происходило в 2015 году между ним и женой, а также высказался о слухах про их открытые отношения. Он подтвердил, что он и Джада состоят в свободном браке. «Джада никогда не верила в традиционный брак. У неё есть члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Так что она росла совсем не так, как рос я… Мы дали друг другу доверие и свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь», — рассказал он.

Так, Уилл Смит не раз защищал свою жену и брак в публичном поле, а также рассказывал о проблемах в семье, которые им удалось решить. Как отмечают зрители, на премии «Оскар» актёр вновь заступился за свою супругу. Хоть он изначально и посмеялся над шуткой Криса Рока, но, увидев недовольный взгляд жены, решил «выбить дурь» из комика.

Контекст шутки и болезнь Джады Пинкетт-Смит

Почему же Джада Пинкетт-Смит негативно отреагировала на остроту, сказанную со сцены премии, и в чём же состояла сама шутка?

«Джада, я люблю тебя. «Солдат Джейн — 2». Не могу дождаться, когда увижу это», — сказал Рок, сравнив коротко стриженные волосы Пинкетт-Смит с бритой головой актрисы Деми Мур в картине «Солдат Джейн».

Деми Мур в роли Джейн Цитата из к/ф «Солдат Джейн». Реж. Ридли Скотт. 1997. США, Великобритания

Шутка, на первый взгляд, кажется невинной, однако короткие волосы Пинкетт-Смит не являются её выбором. Актриса не раз рассказывала о том, что столкнулась с проблемой выпадения волос. Впервые она заговорила об этом с поклонниками ещё в 2018 году, а спустя три года назвала точный диагноз — алопеция, вызванная аутоиммунным заболеванием. «Я и эта алопеция собираемся дружить, и точка!» — говорила она. Пинкетт-Смит также рассказывала о том, как изменялась её внешность в результате болезни, благодарила свою дочь Уиллоу Смит — та побрила голову вместе с матерью, чтобы поддержать её.

Поэтому ведущий премии «Оскар» Крис Рок наверняка знал о том, какой стресс актриса переживала на протяжении нескольких лет. Шутка была рискованной, так как могла задеть Пинкетт-Смит, что и произошло.

Но слова Рока показались оскорбительными не только чете Смит, но и зрителям. Они отметили, что шутка была настолько неуместной, что в Сети появилось предположение об инсценировке ссоры.

Реакция в Сети

Пощёчина Уилла Смита стала настолько популярна, что породила множество теорий и интернет-шуток (и даже побила один рекорд).

Пользователи Сети, обсуждающие инцидент на премии «Оскар», условно разделились на три группы. Первые — уверены, что в этой ситуации прав Уилл Смит, защитивший свою супругу. Вторые считают, что актёр проявил агрессию, что является недопустимым. А третьи — верят, что всё происходящее на сцене было «постановой».

Крис Рок (сс) Andy Witchger

Если говорить о первых двух группах людей, то их доводы вполне понятны. Так, например, к команде поддержки американского коллеги примкнул российский актёр Сергей Безруков. «Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво», — высказался он. Мнение Безрукова также разделяют сын Уилла Смита, Джейден Смит, рэпер 50 Cent и актёр Алек Болдуин.

Среди пользователей Сети довольно большой процент составляют те, кто требуют «отменить» Смита. Они считают, что актёр проявил несдержанность, что говорит о его ментальных проблемах. Такого мнения придерживаются телеведущий Говард Стерн и журналист Стивен А. Смит. Они руководствуются тем, что насилие в любом его проявлении недопустимо, как и его оправдание. С ними согласились и сами организаторы «Оскара». «Академия не приемлет насилия в любой форме», — заявили представители Американской киноакадемии. Однако пока они не применили санкции в отношении Смита, который победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Но куда любопытнее доводы тех людей, кто считает, что пощёчина Смита была прописана в сценарии премии. Как утверждают пользователи, при просмотре записи с инцидентом в замедленном действии, можно заметить, что рука Смита «не коснулась» лица Криса Рока. К тому же комик заранее «был готов» к удару актёра — об этом, по мнению Сети, «говорит» его поза. Рок якобы «слегка наклонился вперёд», как бы ожидая пощёчины. Отсутствие звука в момент конфликта также показался зрителям подозрительным.

Но самым главным аргументом этой теории для пользователей стало то, что организаторам премии конфликт оказался выгоден. Дело в том, что рейтинги «Оскара» резко выросли после ссоры Смита и Рока. Так, например, фрагмент записи церемонии, в котором актёр бьёт комика, менее чем за сутки посмотрели 59 млн раз, что установило новый рекорд видеохостинга YouTube. К тому же Американская киноакадемия не стала применять санкции в отношении Смита.

Среди пользователей также много и тех, кто поделился своим мнением по поводу ссоры через мемы. Зрители премии завалили социальную сеть Twitter интернет-шутками на тему пощёчины Смита.

Раскаяние и извинение

Спустя несколько минут после инцидента Уилл Смит предпринял попытку извиниться перед присутствующими на премии «Оскар». Во время своей речи на вручении награды он заявил, что в его жизни самое важное — это защищать семью. Затем Смит добавил, что хочет быть «посланцем добра и заботы», поэтому попросил прощения у киноакадемии и номинантов на премию.

Крис Рок в свою очередь не стал подавать заявление в полицию на актёра. Об этом сообщили в полиции штата Лос-Анджелеса (США), где проходила церемония вручения премии.

Спустя сутки после инцидента Уилл Смит решил обратиться с извинениями и к самому Крису Року. «Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал он в своих соцсетях.

При этом ряд западных СМИ сообщал, что Смит и Рок были готовы встретиться лично после премии, чтобы «загладить свою вину» друг перед другом. Однако неизвестно, удалось ли им это сделать.

Что будет дальше

Конечно, конфликт Уилла Смита и Криса Рока добавил им популярности, однако не совсем позитивной. К тому же у Смита могут забрать его первый и единственный «Оскар», если Рок всё же передумает и подаст заявление в полицию.

Американская киноакадемия заявила, что проведёт собственное расследование инцидента. «Академия осуждает действия мистера Смита на вчерашнем шоу. Мы начали официальную проверку инцидента и изучим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашим уставом, стандартами поведения и законодательством Калифорнии», — рассказали организаторы «Оскара».

По мнению экспертов, наибольшие имиджевые потери ждут, конечно, Уилла Смита. Теперь артиста осуждают некоторые его поклонники, а также коллеги и режиссёры. После такого громкого скандала артист может лишиться выгодных контрактов на съёмки в кино. Во многом это будет зависеть от того, как общественность дальше будет реагировать на конфликт. Если пользователи продолжат требовать «отмены» Смита, последствия могут быть негативными, но всё же не такими как после скандала с домогательствами Харви Вайнштейна или с домашним насилием со стороны Джонни Деппа. Так или иначе, во что выльется конфликт на «Оскаре», покажет лишь время. Тем более что для Уилла Смита это уже не первый случай рукоприкладства. Ещё в 2015 году он ударил украинского журналиста, который поцеловал его в щёку. Но тогда инцидент быстро удалось замять.