Бухарест, 29 марта 2022, 19:07 — REGNUM Румыния планирует начать масштабное производство собственных беспилотных летательных аппаратов, способных использоваться в военных целях. Об этом 29 марта в Бухаресте заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, передает бухарестский телеканал Digi24.
По словам Дынку, соответствующий процесс может быть запущен уже в 2024 — 2025 гг.
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Напомним, ранее правительство Румынии одобрило план по увеличению расходов на оборону страны. В апреле нынешнего года официальный Бухарест увеличит оборонный бюджет до 2,5% ВВП страны.
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