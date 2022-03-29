Бухарест, 29 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Румыния планирует начать масштабное производство собственных беспилотных летательных аппаратов, способных использоваться в военных целях. Об этом 29 марта в Бухаресте заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, передает бухарестский телеканал Digi24.

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Дынку «В настоящее время наше государство обладает всеми необходимыми мощностями, способными вывести его в число крупнейших в Европе производителей подобной техники».

По словам Дынку, соответствующий процесс может быть запущен уже в 2024 — 2025 гг.

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Напомним, ранее правительство Румынии одобрило план по увеличению расходов на оборону страны. В апреле нынешнего года официальный Бухарест увеличит оборонный бюджет до 2,5% ВВП страны.