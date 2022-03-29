Вашингтон, 29 марта, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Американский рэпер Ghostemane (Эрик Уитни) приобрёл новый дорогостоящий автомобиль. Соответствующей информацией артист поделился в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 марта.

Скриншот YouTube Ghostemane

Так, новым приобретением музыканта стал Chevrolet Camaro SS, выполненный по индивидуальному заказу. Стоимость подобной машины оценивается в $50 тыс.

Напомним, что Ghostemane ведёт музыкальную деятельность с начала 2010-х годов. В настоящее время на счету рэпера более 10 различных полноформатных релизов.