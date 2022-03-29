Бухарест, , 18:57 — REGNUM В мэрию столицы Румынии подана петиция о переименовании улицы, на которой расположено посольство России. Об этом 29 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии

Согласно официальной информации, авторами идеи выступили дипломаты посольства Украины в Бухаресте, а также активисты некоторых общественных организаций. Отмечается, что бухарестскую улицу имени российского генерала, героя Русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. графа Павла Дмитриевича Киселева планируется назвать «Дорогой Украины».

Мнения представителей российского дипломатического корпуса относительно возможного нововведения активисты не спросили.

Согласно правилам мэрии Бухареста, одобрить петицию должен лично бухарестский градоначальник Никушор Дан. При этом, по некоторой информации, бухарестский мэр является противником подобных мер.

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