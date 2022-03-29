Донецк, 29 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Процесс денацификации Украины не может быть ограничен только уничтожением нацистов, заявил 29 марта на пресс-конференции в Донецке глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

Он пояснил, что этот процесс должен включать в себя еще и законодательную, и образовательную работу, и потребует не одного года.

«Денацификация — это не только уничтожение тех военных преступников, тех неонацистов… Это еще очень серьезная работа, которая предстоит… и в плане образовательной сферы. Это работа… на законодательном уровне. Вы же понимаете, как за эти годы это пропитало разные отрасли. Здесь мы тоже работаем. И это дело не одного года. Всё выявить, всё изменить. И сделать невозможным, чтобы это возродилось для следующих поколений. Вот наша задача. Денацификация — это широкий, осознанный, серьезный процесс, который мы обязаны реализовать», — рассказал Пушилин.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины