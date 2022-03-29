Манчестер, Великобритания, 29 марта 2022, 18:52 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» готово предложить 29-летнему центральному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Полю Погба контракт, по которому футболист будет получать 10 миллионов евро за сезон.
Как сообщает издание Football Italia, «Ювентус» не готов платить больше указанной суммы.
В текущем сезоне Поль Погба принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил шесть желтых и одну красную карточки.
Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона полузащитник может покинуть клуб АПЛ на правах свободного агента.