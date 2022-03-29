Манчестер, Великобритания, , 18:52 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» готово предложить 29-летнему центральному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Полю Погба контракт, по которому футболист будет получать 10 миллионов евро за сезон.

Поль Погба Manutd.com

Как сообщает издание Football Italia, «Ювентус» не готов платить больше указанной суммы.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил шесть желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона полузащитник может покинуть клуб АПЛ на правах свободного агента.