Москва, 29 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. О росте оптимизма в российском обществе сообщает 29 марта ФОМ, опубликовавший результаты социологического исследования «Социальные настроения: краткосрочная и долгосрочная перспектива».

ИА REGNUM Опрос

По итогам исследования, посвящённого прогнозам жителей России относительно жизни страны и их семьи, отмечается, что в представлении 33% опрошенных через полгода — год в России улучшится жизнь. При этом 26% опрошенных считают, что жизнь ухудшится, 20% — что не изменится.

Что касается ближайших трёх — пяти лет, 49% опрошенных надеются, что жизнь в России станет лучше, 13% — что хуже, 19% — что она не изменится.

Кроме того, получен прогноз жителей России, касающийся их жизни, а не страны в целом: 30% опрошенных считают, что в ближайшие полгода — год она станет лучше. 16% считают противоположным образом, а 32% полагают, что ничего особо не изменится.

На ближайшие три — пять лет прогноз следующий: 48% жителей России ждут улучшения, девять процентов — ухудшения, 21% полагают, что их жизнь особенно не изменится за такой срок.

Добавим, что настроения в России с конца прошлого года, судя по опросу ФОМ, улучшились: в декабре 2021 года только 19% ожидали улучшения жизни в течение полугода — года, а сейчас — 33%.