В Липецкой области 150 млн рублей выделят на создание запаса лекарств
Липецк, 29 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Липецкой области субсидия в размере 150 млн рублей будет выделена из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОГУП «Липецкфармация». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Средства будут использованы для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, реализуемых в аптечной сети.
В регионе уже сформирован запас льготных лекарств. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами, заявили в администрации.