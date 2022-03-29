Липецк, 29 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Липецкой области субсидия в размере 150 млн рублей будет выделена из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОГУП «Липецкфармация». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

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Средства будут использованы для создания запаса жизненно важных лекарств и наиболее востребованных препаратов, реализуемых в аптечной сети.

В регионе уже сформирован запас льготных лекарств. Все льготники Липецкой области будут обеспечены необходимыми медикаментами, заявили в администрации.