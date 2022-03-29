Неаполь, Италия, , 18:49 — REGNUM 23-летний центрфорвард «Наполи» и сборной Нигерии по футболу Виктор Осимхен признан лучшим игроком итальянской Серии А 2021/22 по итогам марта.

Виктор Осимхен Liondartois

В марте Осимхен сыграл в трех турах итальянской Серии А 2021/"2, в которых забил четыре мяча в ворота «Удинезе» и «Вероны». В текущем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 25-ти матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года после перехода из французского «Лилля» за 75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Нигерии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.