Москва, , 19:19 — REGNUM Раскрыта информация о текущем местонахождении российского певца Филиппа Киркорова. Об этом 29 марта рассказала ведущая Алёна Жигалова в рамках передачи «Алёна, блин!» на YouTube.

Филипп Киркоров Okras

«Сколько я прочитала вот этих возгласов и комментариев: где сейчас Филипп Киркоров, куда пропал Филипп Киркоров. Такое чувство, что это сейчас интересует всех. Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите», — заявила ведущая. Также Жигалова отметила, что музыкант временно пропал из социальных сетей из-за того, что «глубоко переживает» по поводу последних событий в мире.

Ранее в сети появились слухи об эмиграции Филиппа Киркорова из России. Примечательно, что певец стал одним из немногих, кто не стал публично комментировать спецоперацию на Украине.

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