Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Белоруссия расширяют сотрудничество в различных сферах, от экономических до гуманитарных. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Смольного по предварительным результатам визита в Петербург белорусской делегации во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Gov.spb.ru Роман Головченко и Александр Беглов

«Россия столкнулась с сильным политическим и экономическим давлением. Серьезные санкции приняты против Республики Беларусь. Лидерами наших стран не раз подчеркивалось, что кризис — это не только серьезнейший вызов. Это время возможностей для раскрытия нашего потенциала», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На фоне экономический обстановки в союзных странах необходимо вновь обратиться к импортозамещению, расширению национального производства, а также к совместной кооперации России и Белоруссии.

Влиянии санкций на оба государства подтвердил и премьер-министр Роман Головченко. Он отметил, что преодолеть эту ситуацию можно за счёт торгово-экономического взаимодействия.

В ходе состоявшегося 29 марта заседания XII Совета делового сотрудничества Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь Александр Беглов и Роман Головченко подписали новую Программу торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2022−2026 годы. Принята Программа научно-технического сотрудничества между образовательными и научными организациями Республики Беларусь и образовательными и научными организациями, расположенными на территории Санкт‑Петербурга на 2022−2024 годы. Кроме этого, было подписано еще пять договоров и соглашений, в том числе торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные.

Петербург готов предоставить Белоруссии новые возможности в фармацевтике. Белоруссия же готова направить в город на Неве пассажирский транспорт и коммунальную технику. А также вести поставки строительных товаров, от смесей до сантехники.

Беглов также подчеркнул, что необходимо наращивать связи в образовательной сфере и в молодёжной политике. Тем более что в петербургских вузах обучается около 2,8 тыс. белорусских студентов.