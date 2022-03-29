Москва, , 18:37 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов утверждает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина об Азербайджане переврали, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Получилось не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана, переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи», — сказал Миронов.

«Во-первых, я хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции, партии. Я напомню, что год назад, когда очередной карабахский конфликт разгорелся, именно мы предложили первые, чтобы были введены миротворческие российские войска между двумя воюющими сторонами, и в скором времени это было сделано. Мы выступаем за дипломатическое решение всех вопросов. Что касается Азербайджана – это партнер наш в том числе по СНГ, но, а что касается лично меня, я свою армейскую службу в воздушно-десантных войсках проходил на территории Азербайджана, у меня самые добрые воспоминания и отношение и к Азербайджану, и к азербайджанскому народу», — отметил Миронов.

«Я уверен, что если возникают те или иные вопросы, все нужно и можно решить дипломатическим путем, абсолютно спокойно, и может быть чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента, это в самом деле не так», — заверил лидер партии.

Ранее Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Предложение он высказал на фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми.

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