Москва, 29 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов утверждает, что слова депутата Госдумы Михаила Делягина об Азербайджане переврали, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Получилось не очень красивая история с высказыванием нашего коллеги Михаила Делягина, депутата нашей фракции, блестящего экономиста. Он в одной из передач высказал свое мнение о нефтяной промышленности Азербайджана, переврали его слова, начали говорить совершенно другие вещи», — сказал Миронов.

«Во-первых, я хочу сказать, что мнение, которое высказал в одной из телепередач Михаил Делягин, это его личное мнение, это не мнение нашей фракции, партии. Я напомню, что год назад, когда очередной карабахский конфликт разгорелся, именно мы предложили первые, чтобы были введены миротворческие российские войска между двумя воюющими сторонами, и в скором времени это было сделано. Мы выступаем за дипломатическое решение всех вопросов. Что касается Азербайджана — это партнер наш в том числе по СНГ, ну, а что касается лично меня, я свою армейскую службу в воздушно-десантных войсках проходил на территории Азербайджана, у меня самые добрые воспоминания и отношение и к Азербайджану, и к азербайджанскому народу», — отметил Миронов.

«Я уверен, что, если возникают те или иные вопросы, все нужно и можно решить дипломатическим путем, абсолютно спокойно, и, может быть, чрезмерно эмоциональное высказывание нашего коллеги Делягина ни в коем случае не значит, что мы видим в Азербайджане какого-то оппонента, это в самом деле не так», — заверил лидер партии.

Ранее Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Предложение он высказал на фоне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми.

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