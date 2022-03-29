Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM В Екатеринбурге Октябрьский райсуд обязал бывшего главу города Евгения Ройзмана уплатить штрафы за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом пишут СМИ.

Евгений Ройзман

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, экс-чиновника оштрафовали дважды. Один штраф в размере 50 тыс. рублей предусмотрен за твит от 23 марта, а второй — за слова в видеоролике на YouTube, сказанные 18 марта.

Защита собирается обжаловать эти судебные решения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 45 тыс. рублей оштрафовали одну из жительниц Магнитогорска.