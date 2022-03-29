Копенгаген, 29 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Правительство Дании приняло решение направить батальон своих военнослужащих в состав группировки НАТО в Прибалтике, заявила 29 марта на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен.

Флаг Дании

По её словам, батальон численностью 800 солдат и офицеров может отправиться в войска НАТО в Эстонию, Латвию и Литву в ответ на просьбу Украины о дополнительной помощи.

«Правительство удовлетворит просьбу президента Украины о дополнительной помощи со стороны Дании. Предлагается направить в страны Балтии боевой батальон численностью около 800 военных», — сказала Фредериксен.

Напомним, на данный момент Дания разместила в Прибалтике 200 своих военных, один фрегат и истребители F-16.