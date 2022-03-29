Курск, , 18:29 — REGNUM В Курской области ГК «Агропромкомплектация» трудоустраивает беженцев из ЛНР, ДНР и Украины на своих животноводческих объектах. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Работу получили вынужденные переселенцы, которые проживают в пункте временного размещения в Железногорском районе. Прием на работу осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Всего на предприятиях «Агропромкомплектации» в Курской области работают более семи тысяч человек.