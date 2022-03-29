Юрюзань, Челябинская область, 29 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Юрюзани Челябинской области удалось задержать предполагаемого убийцу 46-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Тело гражданки было найдено днём 25 марта на балконе квартиры одного из домов. По предварительным данным, убийство было совершено в феврале. В ходе распития спиртного между мужчиной и женщиной возник конфликт. Даме были причинены множественные удары, ставшие причиной смерти. А затем подозреваемый спрятал тело на балконе квартиры.

Сейчас гражданин находится в ИВС. Решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.