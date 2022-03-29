Москва, , 18:25 — REGNUM Пассажиропоток российских аэропортов в феврале вырос на 24% в годовом выражении. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В феврале 2022 года через аэропорты России обслужено 11,9 миллиона человек, что на 24% больше, чем в феврале 2021 года», — говорится в сообщении.

За январь-февраль объём авиаперевозок через российские аэропорты составил 26,7 миллиона человек, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росавиации, основной пассажиропоток (около 81% от общего числа обслуженных пассажиров) в феврале пришёлся на перелёты внутри страны.