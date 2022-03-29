Курск, 29 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Курской области индексация затронет более 42 тысяч получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 29 тысяч получателей социальных пенсий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2022 году составит 8,6%. Она производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются так же на 8,6%.