София, , 18:23 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом чтении поправки к болгарскому Закону о страховании, предусматривающий обеспечение беженцев с Украины медицинской страховкой в целом и доступ к качественному медобслуживанию в частности. Об этом 29 марта сообщает софийская газета «Факты».

Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, за законопроект проголосовало абсолютное большинство болгарских народных избранников. Как ожидается, новый документ вступит в силу уже с 1 апреля нынешнего года.

При этом председатель парламентской комиссии Народного собрания по вопросам здравоохранения Антон Тонев подчеркнул, что воспользоваться нововведением смогут лишь те переселенцы с Украины, которые подали документы на предоставление убежища в Болгарии.

Напомним, на данный момент на болгарскую территорию прибыли около 250 тысяч украинцев, покинувших родину из обострения общественно-политической ситуации на Украине. Из них статус беженцев в Болгарии запросили всего 5200 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Бухарест назвал число граждан Украины, попросивших убежища в Румынии