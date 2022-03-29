София, , 18:18 — REGNUM Ряд дошкольных заведений в столице Болгарии отказались предоставлять дополнительные преференции для детей беженцев с Украины. Об этом 29 марта сообщает софийская газета «Факты».

Детский сад

По предварительным данным, это связано с отсутствием в городской казне соответствующих средств.

«Дети-иностранцы не будут получать каких-либо льгот при поступлении в детсадовские группы, — констатировала глава департамента образования софийской мэрии Мария Минчева. — Возможно, это затруднит их социализацию, но другого выхода у нас попросту нет».

Согласно официальной информации, в Софии также не намерены создавать новые группы для украиноязычных и русскоязычных детей. «Правила остаются едиными для всех», — говорится в заявлении столичной мэрии.

Напомним, в настоящее время в детских садах и яслях Софии имеется около 13 300 свободных мест при потребности в 25 тысячах вакансий.

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