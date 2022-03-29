Москва, 29 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Госдуме поражены тем, что многие информационные ресурсы пишут о том, что якобы Россия сдалась по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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»Поразительно, как многие информационные ресурсы даже те, которые не были заподозрены в предательстве, пишут о том, что якобы мы сдались по итогам переговоров с бывшей Украины в Стамбуле», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что фразы участника переговоров Владимира Мединского просто вырываются из контекста, который можно понять, просто посмотрев видео, на котором тот просто перечисляет предложения бывшей Украины, отмечая, что с этой позицией Россия не согласна.

«Никто сдаваться не намерен. Стоит вспомнить хотя бы то, что каждый раз, когда Путин заявлял о выводе войск из Сирии, наша группировка там только наращивалась, а террористы всех мастей получали себе на голову в несколько раз больше чугуна», — подчеркнул Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинская сторона обещает не вступать в военные союзы и не размещать у себя иностранные военные базы, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский 29 марта журналистам по итогам очного раунда переговоров в турецком Стамбуле.

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