Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 29 марта в Смольном в рамках двенадцатого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга был подписан ряд соглашений, включая документ о стратегическом сотрудничестве между биотехнологической компанией BIOCAD и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Стороны планируют направить усилие на бесперебойное обеспечение граждан обеих стран инновационной терапией сложных и тяжелых заболеваний. Со стороны компании документ подписал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Сивокоз, со стороны республики — Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Медицина

По словам генерального директора BIOCAD, подписанное соглашение позволит увеличить доступность жизненно важных препаратов для белорусских пациентов за счет упрощения и ускорения логистических и финансовых цепочек. Кроме того, соглашением предусмотрен обмен опытом в терапии хронических и онкологических заболеваний, а главное, закладывается фундамент для долгосрочных партнерских отношений между странами. BIOCAD рассматривает страны ЕАЭС и СНГ, и в особенности Республику Беларусь, как важные стратегические точки роста для развития. Первым шагом станет расширение присутствия компании: открытие филиалов с официальными представителями и запуск образовательных программ для специалистов здравоохранения.

В настоящее время BIOCAD проводит 20 клинических исследований лекарственных препаратов на разных стадиях в России, Республике Беларусь, Китае и в Европе. В рамках действующих исследований пациенты с аксиальным спондилоартритом, немелкоклеточным раком легкого, раком шейки матки, псориатическим артритом, рассеянным склерозом, меланомой, пароксизмальной ночной гемоглобинурией и здоровые добровольцы получают исследуемую терапию, либо находятся на этапе наблюдения.

Согласно аналитическим данным IQVIA, рынок Республики Беларусь на протяжении последних нескольких лет рос стабильно, а в последние 2 года заметно ускорился. В 2021 г. рынок лекарственных средств республики показал положительную динамику на 19% и составил 111,1 млрд российских рублей, при этом доля розничного рынка достигла 71,6%, доля госпитального рынка — 27,8%, доля немедицинского сегмента — 0,6%. Драйвером роста является госпитальный сегмент, прирост которого в прошлом году составил 53%.