Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM Строительный блок Ленинградской области планирует не снижать темпы строительства региона несмотря на экономическую ситуацию и до конца текущего года ввести в эксплуатацию 30 объектов социального назначения и сохранить темпы стройки. Об этом 29 марта сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство дома Пресс-служба администрации Липецкой области

По словам чиновника, перед властями Ленобласти на 2022 год Министерством строительства РФ была поставлена задача — ввести в эксплуатацию 2,9 тыс. кв. метров жилья. На данный момент на территории региона строятся более 3 млн кв. м жилья, работают 76 застройщиков (не считая проблемные объекты).

«В это непростое время правительство Ленинградской области намерено не только поддержать, но и укрепить строительную отрасль, сделать ее сильнее, продуктивнее, ведь это один из ключевых драйверов экономики: рубль, вложенный в стройку дает до десяти в смежных отраслях», — сказал Барановский.

В 2021 году Ленинградская область стала одним из лидирующих регионов России по объемам ввода жилья и достигла показателя в 1,8 кв. м вводимого жилья на одного жителя.

Также чиновник отметил, что регион не теряет темпы строительства. Так в феврале комитет Госстройнадзора выдал 13 разрешений на строительство, а в марте — 11.

«Мы не только в этом году уверены в выполнении поставленных Минстроем целей, но и на будущий среднесрочный период», — подчеркнул Барановский.

Кроме того, он уточнил, что в Ленобласти до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию 30 объектов социального значения: восемь объектов здравоохранения, включая ветеринарную лечебницу, восемь спортивных объектов, четыре культурно-досуговых учреждения, десять объектов образования.

«Конечно из знаковых, это поликлиника и отделение полиции в Кудрово, новая школа на 1175 мест в Мурино и многие другие. Всего в адресной инвестиционной программе находятся около 80 объектов. На их строительство и проектирование предусмотрено 6,5 млрд рублей», — подытожил Евгений Барановский.

По его словам, в Ленобласти продолжается строительство в рамках программы «Стимул». На вводе уже находится школа в Новогорелово. В стадии строительства еще два крупных учреждения по этой программе.

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