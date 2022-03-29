Ташкент, , 18:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 29 марта прибыл в Узбекистан страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев Tccb.gov.tr

«В международном аэропорту Ташкента их встретили президент Узбекистана с супругой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что лидер Турции вместе с главой Узбекистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости.

«Состоялся краткий осмотр нового комплекса, в ходе которого высокому гостю представлена концепция архитектурных решений и особенности скульптурных композиций данного ансамбля», — сообщает пресс-служба.

Пресс-служба отмечает, что церемония возложения цветов в парке «Янги Узбекистон» главой иностранного государства состоялась впервые и в дальнейшем призвана стать традиционным пунктом посещения гостей Узбекистана.

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