Донецк, , 18:04 — REGNUM Готовы все предпосылки для трибунала над украинскими националистами, заявил 29 марта на пресс-конференции глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Тюрьма и тюремный двор Нюрнбергского Дворца юстиции, где проходили заседания Нюрнбергского трибунала Adam Jones commons.wikimedia.org

Он подчеркнул, что этот вопрос является делом чести.

«Преступления не останутся безнаказанными, для нас это все — дело чести… Все предпосылки для создания трибунала есть», — сказал Пушилин.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

По словам президента России Владимира Путина, планируется осуществить «демилитаризацию и денацификацию Украины», привлечь к ответственности всех военных преступников, совершавших «кровавые преступления против мирных жителей».

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