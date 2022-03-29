Донецк, 29 марта 2022, 18:04 — REGNUM Готовы все предпосылки для трибунала над украинскими националистами, заявил 29 марта на пресс-конференции глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что этот вопрос является делом чести.
«Преступления не останутся безнаказанными, для нас это все — дело чести… Все предпосылки для создания трибунала есть», — сказал Пушилин.
Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
По словам президента России Владимира Путина, планируется осуществить «демилитаризацию и денацификацию Украины», привлечь к ответственности всех военных преступников, совершавших «кровавые преступления против мирных жителей».
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