* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Предполагаемый боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезглавливавший американских заложников в Ираке и Сирии, предстанет перед судом США, сообщает 29 марта Reuters.

Суд США bykst

33-летний Эль Шафи Эльшейх предстанет перед федеральным судом штата Вирджиния по обвинению в захвате и убийстве заложников.

По данным американских властей, он и еще четыре боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входили в группу, которая привлекла международное внимание после публикации видеозаписи убийств американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также гуманитарных работников Кайлы Мюллер и Питера Кассига.

Двое из четырех членов ячейки, Эль Шафи Эльшейх и Александа Котей, были задержаны в Ираке американскими военными, после чего были доставлены в США.