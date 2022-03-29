Курск, , 17:58 — REGNUM В Курской области создан достаточный запас препаратов для обеспечения граждан льготных категорий. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба администрации региона, закуплено более 50% от годовой потребности лекарственных средств для обеспечения граждан льготных категорий. На это направлено уже 800 млн рублей.

Таблетки

Закупочные процедуры идут в штатном режиме, отказов от сотрудничества со стороны фармацевтических компаний не было. Задержки с поступлением отдельных видов лекарств могут быть из-за нарушений в логистике. Временное отсутствие «L-тироксина» и «Эутирокса» в розничной продаже чиновники объяснили ажиотажным спросом на эти препараты. Аптечные сети сейчас ведут работу по дополнительной закупке.

Для обеспечения льготных категорий граждан «L-тироксин» в наличии имеется. По ряду лекарств, отсутствующих на рынке, комитет здравоохранения Курской области консультируется с Минздравом России, ведомство может содействовать их закупке.