29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 18:24 — REGNUM В понедельник, 28 марта, канцлер казначейства Риши Сунак отвечал на вопросы комитета казначейства в палате общин после своего весеннего заявления в парламенте 23 марта.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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Член парламента Анджела Игл, выступая в комитете, сказала: «Вы сделали политический выбор бросить 1,3 миллиона человек, в том числе полмиллиона детей, в абсолютную нищету».

Тем не менее канцлер, защищая свою позицию, заявил, что отказ от повышения универсального кредита (universal credit — единая социальная выплата — прим. Д.С.) является необходимым, а для борьбы с инфляцией был разработан пакет мер, рассчитанных на работу в долгосрочной перспективе. При этом разработанный план сократит падение уровня благосостояния примерно на треть.

Риши Сунак UK Government

Часть пользователей согласилась с тем, что увеличение социальных выплат не является необходимым, обосновывая это тем, что неработающие будут получать больше работающих.

«Я согласен с тем, что пособия не нужно увеличивать на уровень больше, чем зарплаты. Зарплаты не увеличивают на 3,1% (с апреля ряд социальных выплат будет увеличен на 3,1 процент — прим. Д.С.), всего на 1,75%. И это даже не рядом с уровнем инфляции. Я понимаю, что некоторые люди не могут работать, но полно и тех, кто может работать, но не хочет», — прокомментировал @MikeOmmanney.

В комментариях отметили, что все, кому не хватает на жизнь пособий по безработице, могут пойти и устроиться на работу.

«Я знаю, что большое количество людей, которые подают заявки на единую социальную выплату, работают и получают ее «сверх» заработка. Эти люди могут больше работать, если они хотят получать больше денег, но они не хотят этого делать, потому что так они не будут получать соцвыплату. Вместо этого они хотят, чтобы правительство увеличивало эти выплаты, хотя страдают от повышения цен все», — добавил @MikeOmmanney.

«Правильно сделано, если людям не хватает, они могут устроиться на работу или даже на две работы», — написал @uggs1.

Ряд пользователей считают, что решение канцлера о неповышении единой социальной выплаты было предсказуемым и неудивительным, потому что он помогает только своим богатым друзьям, а на обычных британцев ему плевать.

«Взгляд богатейшего члена правительства, наказывающего работающих бедняков», — считает @AndrewYesudian.

«А кто-то ожидал чего-то другого от консервативного канцлера? Ему нет дела до людей, живут они или умирают», — отметила @kirsti_kean.

«Людей уже не удивляет то, что тори защищает что-то, что невозможно защищать», — прокомментировал @juddmin.

Пользователи также отметили, что сейчас могут работать практически все, даже инвалиды, которые не могут ходить, потому что ходить никуда не надо, когда есть дистанционная работа.

«Это правильное решение. Идите работать и прекратите забирать деньги у тех, кому они действительно нужны, потому что они не могут работать. Хотя я бы поспорил, что в век информационных технологий и дистанционной работы много людей действительно не могут работать», — написал @boring_trades.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что пособия необходимо повысить до уровня инфляции, потому что, по их мнению, по экономике это не сильно ударит, а население действительно не будет брошено в нищету.

«Это не защита. Вместо «увеличения» пособий нужно «приравнять» их к инфляционному уровню, как насчёт этого?» — предложила @toady.

Комментаторы также отметили, что, не поднимая единую социальную выплату, канцлер ставит в безвыходное положение ветеранов и детей, которым действительно нужна помощь.

«Оказывается, что тори хотят «жестоким окружением» навредить не только иностранцам, но и бездомным ветеранам, о которых они якобы заботятся», — прокомментировал @Brexit_Refugee.

«Реальный удар состоит в том, что дети, которые ходят в школу каждый день, голодают. Дети ложатся спасти с пустым желудком. Нам можно жить в романе Диккенса!» — добавил @goldfish_jules.