Москва, , 17:55 — REGNUM Главный фактор укрепления рубля связан с ожиданием рынка о том, что Европа всё-таки перейдёт на оплату газа рублями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 29 марта президент Национального союза экспортеров Илья Сёмин. По его словам, вероятно, некоторые участники рынка начали напрямую, косвенно, через посредников, покупать рубли.

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«Вот такой тренд, собственно, мы наблюдаем: не фактор переговоров в Турции, а фактор долгосрочный — перехода на рубли. И пусть есть слова — заявления политиков, которые говорят, что будут продолжать покупать в евро. Но по факту это можно делать через посредников: страна покупает у посредника за евро, а посредник уже у России закупают в рублях. По факту все равно эти закупки будут происходить в рублях.

Я думаю, что укрепление рубля показывает, что идет тенденция к тому, что страны будут постепенно переходить к покупке газа в рублях. Исходя из того, на какой отметке стабилизируется доллар по отношению к рублю, мне кажется реалистичной цифра 80. Дальше уже нужно понять где он стабилизируется, чтобы понять, как это влияет на поставки импортных комплектующих, а также — на отечественную промышленность, которая на фоне ослабления рубля стала чувствовать второе, сильное дыхание импортозамещения.

У нас появились вторые силы для рывка импортозамещения на слабом рубле. Поэтому, я не думаю, что доллар откатиться до прежних границ, но все равно — сегодняшний диапазон вполне ожидаемый, если допустить, что энергоносители будут продаваться за рубли», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 29 марта валюта продолжила дешеветь. Курс доллара оказался менее 85 рублей. Евро оказался дешевле 94 рублей.

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