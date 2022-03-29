Рим, , 17:56 — REGNUM ВМС Италии отправят в румынскую акваторию Черного моря два корабля для обнаружения и обезвреживания морских мин. Об этом 29 марта со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Василе Дынку сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Тральщики Mil.ru

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Согласно официальной информации, указанные минные тральщики прибудут в порт Констанца на юге Румынии уже к 1 апреля нынешнего года. Предполагается, что они сразу же приступят к патрулированию указанной территории в составе соответствующей флотилии военно-морского флота Румынии.

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Напомним, 28 марта корабли ВМС Румынии уничтожили дрейфующую мину, предположительно сорвавшуюся с креплений у берегов Одессы (Украина). По словам румынских аналитиков, мина являлась частью оборонительного устройства украинской армии, которое предотвращает высадку российских войск на одесском побережье.

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