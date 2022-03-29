Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановит поставки в Россию средств личной гигиены, сообщает 29 марта Reuters.

Офис Johnson & Johnson в США OpenGrid Scheduler Grid Engine

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При этом в заявлении J&J указывается, что компания продолжит отправлять в Россию лекарства и медицинское оборудование.

Напомним, ранее Johnson & Johnson согласилась выплатить $72 млн родственникам гражданки США, которая умерла от онкологического заболевания. Суд города Сент-Луис постановил, что заболевание у женщины возникло в результате использования продукции компании.