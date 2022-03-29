29 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Сугра Гаджиева, , 19:12 — REGNUM В начале 2022 года казалось, что стабильность вернется, но новый поворот в экономической ситуации не дал надолго замереть или расслабиться. Предприниматели в срочном порядке перестраивают свои стратегии, цепочки поставок и показатели выручки. Тем временем рынок земельных участков показывает не просто стабильный, а взрывной рост. Почему спрос на участки постоянно растет и не является ли тяга к земледелию возвратом к прошлому, рассказали эксперты проекта «‎Мой гектар».

Рынок жилья nattanan23

Феномен своей территории

По данным Росстата, в больших городах проживают лишь четверть населения нашей страны. Все остальные — жители малых городов, деревень и сел. Многие из них имеют свое личное подсобное или приусадебное хозяйство. Свой участок всегда помогал людям в любой кризис обеспечивать себя и свою семью самым необходимым, и эта тенденция вряд ли изменится.

«Если говорить о спросе на земельные участки — спрос на землю есть не в последние два года, а ровно столько, сколько существует наша компания, — комментирует ситуацию Игорь Калинин, директор департамента продаж проекта «‎Мой гектар». — «‎Коронавирусный кризис» и связанные с этим ограничения резко повысили спрос на земельные участки в Тверской и Московской областях. А теперь многие небезосновательно считают, что наличие своего участка это и есть самая безопасная жизненная стратегия. И не важно — есть у вас участок под выращивание продукции или как инвестиционный, цена на землю будет расти».

По мнению эксперта, то, что происходит в финансовой сфере, большинство людей заставляет либо скорее расстаться со своими деньгами, либо переждать.

«Центробанк повысил ставку, резко подорожали кредитные средства и ипотека, доллар как инструмент сохранения инвестиций сейчас мало кто рассматривает. Частные лица и инвесторы застыли: кто-то в оцепенении от происходящего, кто-то в нежелании принимать решения под действием паники. Постулат «‎Нельзя принимать решения с моменты паники» тоже отжил своё. Ожидание — худшая стратегия. Нужно учиться принимать решения в режиме фоновой тревоги. Кризис должен работать на вас. Одним из самых безопасных инструментов для инвестирования как была, так и остается земля», — говорит Игорь Калинин.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Прошлое или будущее

Марк Твен писал: «Покупайте землю, её больше не производят». Цены на другие ресурсы могут колебаться в зависимости от их количества, а количество территорий ограничено, поэтому они и растут в цене. Еще один фактор — земля не только соратник, который поможет сохранить сбережения, она может обеспечить и свободу, и возможность жить вне стен городских квартир, а также открывает варианты для развития бизнеса. Как отмечают эксперты проекта «‎Мой гектар,» за последние две недели количество звонков в офис увеличилось в семь раз. Конечно, играют роль и макроэкономические факторы, но нельзя сбрасывать со счетов, что земля — это хорошее инвестиционное вложение.

Чтобы повысить рыночную стоимость участка, не нужно быть профессиональным девелопером. Специалисты проекта «‎Мой гектар» разработали универсальную стратегию, в ней по шагам расписано, что необходимо сделать, чтобы участок окупился и принес прибыль. Конечно, важно выбрать перспективный участок: в хорошем направлении, с транспортной доступностью, кроме этого, необходимо выполнить работы, которые принесут высокую добавленную стоимость. Все обозначенные мероприятия можно сделать самостоятельно или поручить сервисной компании. Например, в поселке «‎Княжьи Горы», который имеет прекрасную транспортную доступность по Новорижскому шоссе и железной дороге, на старте продаж участок размером 1 гектар стоил 199 000 рублей. За 1,5 года в поселке произошло интенсивное развитие инфраструктуры, сейчас там есть и электричество, и внутрипоселковые дороги. Только за счет этих работ рыночная цена выросла до 1 миллиона рублей. Недавно собственник, который покупал участок под инвестиции и успел поставить межевые знаки, расчистить и вспахать землю, продал участок за 1 миллион 250 тысяч рублей.

Коттеджный поселок Дарья Драй © ИА REGNUM

Еще один пример — участки в «‎Усадьбе в Завидово», которые были проданы очень быстро за счет близости к национальному парку Завидово и всей его спортивной и рекреационной инфраструктуре. На старте продаж участки стоили от 399 000 рублей. Поскольку собственников было много, то в поселке быстро появились дороги, линии электропередачи. Сервисная компания поставила дом для управляющего — это здание, которое выполняет функции въездной группы, охраны, а также есть возможность хранить в нем технику и останавливаться на время работ. Всего за год цена участков в этом поселке выросла до 1 350 000 рублей.

Дополнительные факторы успеха

У взрывного спроса на землю есть причины: загородную недвижимость восприняли как убежище во время пандемии. Драйвером интереса к загородным участкам стал переход многих на дистанционную работу. Кроме того, многие обратили внимание на вопросы здоровья и питания. Но это не все. Начиная с 2014 года государство планомерно поворачивалось в сторону продовольственной безопасности и импортозамещения, в связи с этим были приняты ряд важных инициатив. Была запущена программа сельской ипотеки, людям дали возможность использовать материнский капитал при строительстве домов. В июле 2021 года были внесены поправки в Земельный кодекс, которые разрешили строить дома в том числе на землях сельхозназначения. Появились гранты: «‎Семейная ферма», «‎Агростартап». В конце 2021 года был принят закон о сельском туризме, и Минсельхоз анонсировал, что предприятия в этой сфере получат субсидии и поддержку. ‎

Сельское хозяйство — это основа безопасности страны. Так, 2 марта правительство Российской Федерации приняло решение о выделении Минсельхозу дополнительно 5 млрд рублей на реализацию механизма льготного кредитования АПК. Кроме этого, Минсельхоз готовит предложения по выделению из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований для предоставления новых льготных краткосрочных кредитов.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Развивай участок, не выходя из дома

В проекте «‎Мой гектар» отмечают, что готовы и к наплыву клиентов, и к работе с ними, потому что уже несколько лет активно занимаются автоматизацией работы. Сейчас можно онлайн не только посмотреть пролеты участков и их характеристики, не только оформить договор бронирования участка. Сейчас можно управлять землей онлайн. Для собственников создан личный кабинет землевладельца. Этот кабинет — автоматизированный способ дистанционно управлять участком, через него можно заказывать услуги по обработке земли, смотреть на график капитализации своего участка, но не только. На платформе созданы инструменты голосования по важным для поселка вопросам. Там же работает краудинвестинговая площадка, где люди могут объединиться ради общего проекта, например, по строительству пирса в поселке или установки большой спортивной площадки.

«‎Когда мне говорят, что переезд людей назад на землю — это скачок в прошлое, я улыбаюсь и стараюсь рассказать, как сейчас реально обстоят дела, — говорит Калинин Игорь. — До сих пор у людей много стереотипов о том, что сельское хозяйство — это фермер в калошах посреди поля. А ведь в современном сельском хозяйстве уже летают дроны, в теплицах с телефона настраиваются температура, освещение и полив. Давайте добавим сюда и то, что свой загородный участок и жизнь на земле — это экологично и полезно для здоровья, это объединяет многие семьи. Поэтому покупка земельного участка — это однозначно шаг в будущее».

На текущий момент идут продажи гектаров в поселке «‎Усадьба на Волге». Стартовые позиции более чем привлекательны: поселок расположен в хорошем месте, рядом береговая линия, хорошая транспортная доступность. Участок в первой зоне стоил 199 000 рублей. Вторым шагом были проведены работы по межеванию, вынос границ участка, подана заявка на электрификацию, заключен договор на строительство дорог, заказана расчистка и вспашка участка. Работы заняли около 6 месяцев, взнос собственников составил 97 320 рублей. Сейчас стоимость участка в первой зоне уже составляет 1 000 000 рублей. А в новой зоне продажи, где инфраструктуры еще нет, землю можно купить по цене 399 000 рублей.

Каждый, кто мечтает построить дом и поселок своей мечты, может присоединиться к проекту. С учетом внешней конъюнктуры цены на землю будут расти, а тот, кто примет решение, тот обеспечит себе и сохранение денег, и продовольственную безопасность.