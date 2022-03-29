Дублин, , 17:51 — REGNUM О высылке четырёх российских дипломатов объявили 29 марта власти Ирландии. Решение анонсировано ирландским министром иностранных дел Саймоном Ковени в социальной сети.

Ирландия The Illusional Ministry; (сс) Sswonk

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

О решении Дублина был сегодня уведомлен посол России в Исландии, которого вызвали в МИД страны. Решение Дублина обосновывается тем, что российские дипломаты якобы ведут в Ирландии деятельность, «не соответствующую международным дипломатическим стандартам».

Напомним, ранее о высылке группы российских дипломатов объявили две страны — Бельгия и Нидерланды.

Читайте ранее в этом сюжете: Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов