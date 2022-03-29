Вашингтон, 29 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подпишет 29 марта первый закон, признающий линчевание федеральным преступлением на почве ненависти, сообщает Reuters.

Суд Линча. США 30-е годы

Законопроект назван в честь 14-летнего Эммета Тилла, который в 1955 году был зверски убит расистами в Миссисипи за то, что он якобы посвистел вслед белой женщине. Мать подростка попросила похоронить его в открытом гробу, чтобы все могли видеть его изуродованное до неузнаваемости лицо. Увидев фотографии с похорон, вся страна пришла в ужас и люди заговорили о насилии, с которыми сталкивались афроамериканцы в США. Инцидент также помог положить начало движению в защиту гражданских прав.

В рамках нового закона сговор с целью совершения преступления на почве ненависти будет считаться преступлением.