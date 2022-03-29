Мадрид, 29 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. 35-летний центрфорвард «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес покинет мадридский клуб после завершения текущего сезона. Об этом 29 марта сообщило издание AS.

Ailura Луис Суарес

По информации источника, руководство «матрасников» видит в 22-летнем оттянутом нападающем сборной Португалии Жоау Феликса замену Луису Суаресу. Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также уругваец получил семь желтых карточек.

Луис Суарес перешел в «Атлетико» 25 сентября 2020 года из каталонской «Барселоны» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.