Вашингтон, 29 марта 2022, 17:49 — REGNUM Американская исполнительница Coi Leray (Бриттани Коллинз) анонсировала премьеру дебютной пластинки. Соответствующую информацию 29 марта приводит The Source.
Так, выход нового релиза, получившего название Trendsetter, состоится 8 апреля 2022 года. Ожидается, что помимо сольных композиций, на пластинке также появятся совместные работы Coi Leray с популярными музыкантами.
Ранее Coi Leray выпустила совместный с Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) сингл под названием Blick Blick. Опубликованная работа стала первым сотрудничеством между певицами.
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