Вашингтон, 29 марта 2022, 17:49 — REGNUM Американская исполнительница Coi Leray (Бриттани Коллинз) анонсировала премьеру дебютной пластинки. Соответствующую информацию 29 марта приводит The Source.

Coi Leray
Coi Leray
Скриншот YouTube

Так, выход нового релиза, получившего название Trendsetter, состоится 8 апреля 2022 года. Ожидается, что помимо сольных композиций, на пластинке также появятся совместные работы Coi Leray с популярными музыкантами.

Ранее Coi Leray выпустила совместный с Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) сингл под названием Blick Blick. Опубликованная работа стала первым сотрудничеством между певицами.

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