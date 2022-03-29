Вашингтон, 29 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Американская исполнительница Coi Leray (Бриттани Коллинз) анонсировала премьеру дебютной пластинки. Соответствующую информацию 29 марта приводит The Source.

Скриншот YouTube Coi Leray

Так, выход нового релиза, получившего название Trendsetter, состоится 8 апреля 2022 года. Ожидается, что помимо сольных композиций, на пластинке также появятся совместные работы Coi Leray с популярными музыкантами.

Ранее Coi Leray выпустила совместный с Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) сингл под названием Blick Blick. Опубликованная работа стала первым сотрудничеством между певицами.