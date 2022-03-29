Москва, 29 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту пыток и покушении на убийство с особой жестокостью украинскими нацистами восьмерых пленных, сообщает 29 марта пресс-служба СК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Орудие пыток

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью)», — указано в сообщении пресс-службы.

Речь идёт о случае, произошедшем не позднее 27 марта на территории, подконтрольной Украине.

Члены вооруженных украинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью, нанеся множественные телесные повреждения различной степени тяжести не менее чем восьмерым задержанным ими людям, используя для совершения преступления огнестрельное оружие.

Следственный комитет России примет все меры для установления лиц, причастных к данному преступлению.