Лондон, 29 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. 60-летний главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника основного состава лондонского «Арсенала».

Archivo Medios Públicos EP Тите

«Я извиняюсь перед «Арсеналом», но информация исходила не от нас, и не имеет ничего общего с правдой. В наше время много фейков, это огорчает меня», — цитирует Тите издание Goal,

Ранее сообщилось, что «Арсенал» рассматривает Тите в качестве замены Микелю Артете, который может покинуть лондонский клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

После 28-ми сыгранных матчей «Арсенал», одержав семнадцать побед и набрав 54 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.