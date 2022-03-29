29 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 18:14 — REGNUM 27 марта Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте бюллетень, в котором говорится про отвод азербайджанских подразделений из зоны временной ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе как регионе Азербайджана. На что министерство обороны Азербайджана ответило, что «сожалеет, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности», а также напомнило, что «на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», упомянутый в бюллетене.

Британские войска на пути к Баку. 1918

Пользователь с ником ArahnaDi комментирует:

@ArahnaDi: «Мне Азербайджан и РФ напоминают двух влюблённых… Всё письма друг другу шлют».

Faiq Quliyev: «Надо поторопиться, пока на Украине война, взять Ханкенди, потом обратиться к Турции, чтобы пригласить турецкую армию к нам, на границу с Россией».

Мамедов пишет в ответ Кулиеву:

@Mamedovvvvvv: «Никто не будет воевать против ядерной державы. И особенно Турция, когда ее сжимают европейцы».

e n o t gugenot: «Ну, во-первых, Россия знает, что не имеет мандата на проведение каких-то операций, и прекрасно понимает, что на нашей территории у них нет никакой ответственности, а есть простое размещение. Они там просто, чтобы «призывать» не стрелять. Они знают наш план по взятию остальной части Карабаха под нашу юрисдикцию и подписались под тем, чтобы не мешать. А все эти крики и оры — спектакль для армян. Мы продвигаемся и тихо, но уверено закрываем свои границы».

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Автор AZERBAIJANI ARMED FORCES, азербайджанского телеграм-канала о событиях в Азербайджане и в мире, делится своим мнение по поводу последних событий в Карабахе:

Admin: «Карабах — Азербайджан, Крым — Украина. И без сослагательных и но. Время и место — это не повод для обсуждения, ведь каждый восстанавливает свой суверенитет тогда, когда это максимально возможно. И, скажу так, возможно для кое-кого даже в обидной форме, но в то время как в некоторых странах до сих пор дрожат от мысли восстановления своего суверенитета в международно признанных границах, Украина и Азербайджан не упускают этой возможности и реализуют её при всех угрозах и рисках извне».

Пользователь с ником dream Atlantic оставляет свой комментарий под этим постом.

dream Atlantic: «Да вы сами по идее, и виноваты, вместо того чтоб какую-то вату запускать на свою территорию, надо было сразу заканчивать в то время! Полностью освобождать Карабах! В замороженный конфликт превратили! То, что можно было решить за неделю боев!»

Муса Садыков не согласен с предыдущим высказыванием и имеет свое мнение на этот счет:

@Musa_Sadikhov: «Если бы мы не запустили их тогда, то сейчас Баку бы выглядел как Мариуполь (пишу это с сожалением о случившимся). Наш президент выдержал паузу и как обычно ждал подходящий момент. Этот момент частично наступил сейчас, как видите. Алиев прагматик и хочет решить все вопросы с минимальными потерями. Ему нужно одновременно не влезть в войну, в которой не будет победителей, не потерять экономические преимущества и, естественно, не потерять власть».

Ильхам Алиев Официальное интернет-представительство президента России

Ахмед и Qala поддерживают:

@AhmdAnr: «Ильхам же сказал: я знаю, когда и что делать!».

Qala Village: «Наш президент — умница. Всё схвачено, за всё заплачено».

В одном из чатов телеграм-канала Caliber подписчики дискутируют:

@Azer2335: «Пусть каспийский флот не забывает про «лоры», «байрактары» и т. д. Русский корабль без gps уже не знает дорогу, куда пойти».

Ирина живет в Баку много лет, переживает за Азербайджан и отвечает предыдущему комментатору под ником Azer2335:

Irina: «Не надо заниматься шапкозакидательством. У России, к сожалению, много смертоносного металла. И ракет разных калибров и пусковых установок до фига. И нас они легко достанут и с территории Дагестана и со своей базы в Гюмри. Да и флот у них есть. Лично я тоже не хочу оказаться в шкуре мариупольцев».

Пользователь Azer2335 настаивает на своем:

@Azer2335: «России пока везло, что на западе ни одного нормального мужика политика не было. А сейчас украинцы с пехотным вооружением нагибают русских. Все те, кто разбираются в военном деле хоть немного, знают, что Россия проиграла».

Irina: «Лезть на рожон, когда не пускает нас вперед не только Россия, но и Франция с Америкой, занятие бесполезное и опасное. Вот пусть начнется в России тот самый развал власти, который все ждут, тогда легко территории получим. А ты можешь продолжать махать шапкой. Слава Украине».