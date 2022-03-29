Москва, , 17:41 — REGNUM Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета планирует разработать меры по борьбе с «пятой колонны». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявил глава комиссии Андрей Климов в ходе заседания комиссии.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой «пятой колонны», — сказал Климов на заседании комиссии.

Сенаторы, депутаты Госдумы и представители профильных министерств и ведомств в ближайшее время проведут консультации на эту тему, после чего, сказал Климов, «комиссия намерена подготовить ряд конкретных рекомендаций, в том числе и законодательного характера».

Ранее Климов сообщил о планах проработки системы привлечения к ответственности зарубежных подстрекателей войны против России.

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