Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Основатель американской почтовой службы FedEx Фредерик Смит покинет пост генерального директора спустя 50 лет после основания компании, сообщает 29 марта The New York Times.

Самолет компании FedEx в аэропорту «Нарита» (сс) lkarasawa

Ожидается, что Смита заменит на посту нынешний президент компании Радж Субраманиам, также исполняющий обязанности главного операционного директора.

Будучи бывшим офицером морской пехоты, отслужившим два срока во Вьетнаме, Смит задумал создать FedEx во время учебы в Йельском университете в 1965 году. В одной из своих работ начинающий предприниматель объяснил, как компании могут доставлять товары быстрее, если они изменят свои стратегии доставки. Тогда Смит получил всего лишь тройку, потому что профессор не посчитал данную стратегию жизнеспособной.

В первое время компания не приносила прибыли и была на грани разорения. Деньги Смит добывал играя в Лас-Вегасе.