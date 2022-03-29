Оренбург, , 17:35 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году появится восемь новых площадок ГТО и 16 полей для игры в мини-футбол. Кроме того, в планах ремонт трех футбольных полей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Футбольное поле Gazprom.ru

В рамках нацпроекта «Демография» оборудуют четыре площадки ГТО — в Акбулакском, Беляевском, Кваркенском и Матвеевском районах. Из регионального бюджета на реализацию программы по развитию спортивной инфраструктуры выделяют 200 млн рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Новые площадки ГТО смонтируют также в Новотроицке, Оренбурге, Оренбургском и Северном районах. Каждый муниципалитет получит по 5 млн рублей.

В 13 муниципальных образованиях оборудуют 16 площадок для игры в мини-футбол. Расходы на каждый объект запланированы в сумме 7,5 млн рублей.

В трех муниципальных образованиях отремонтируют футбольные поля и модернизируют беговые дорожки. На эти цели выделено 60 млн рублей.