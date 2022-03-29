Москва, , 17:48 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Big Baby Tape (Егор Ракитин) поделился списком своих любимых зарубежных хип-хоп-артистов. Соотвествующая информация появилась 29 марта в истории на странице музыканта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Big Baby Tape Скриншот YouTube

В число фаворитов артиста вошли Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис), MF Doom (Дэниел Думилей), Chief Keef (Кит Козарт), Kodak Black (Билл К. Капри), Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс), Future (Нейведиус Деман Уилберн), 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон III), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) и YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден). Среди рэперов из России Big Baby Tape отметил творчество Паши Техника (Павел Ивлев).

Напомним, что 22 октября 2021 года Big Baby Tape выпустил новый альбом Bandana, записанный совместно с Kizaru (Олег Нечипоренко). На 2022 год запланирован выход второй части этой пластинки.

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