Кострома, 29 марта 2022, 18:37 — REGNUM Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин предупредил горожан о шестой волне коронавируса, связанной с новым штаммом «Стелс-Омикрон». Об этом он заявил на пресс-конференции 29 марта.
По его словам, эта разновидность COVID-19 сходна с «Омикроном». У инфицированных также может пропадать обоняние, при отсутствии побочных заболеваний течение болезни не приводит к фатальным последствиям.
Напомним, пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Пик «Омикрона» пришёлся на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Для сравнения, максимальное значение четвёртой волны осталось на уровне 208 случаев.
На протяжении последних трёх недель ситуация с заражениями стабильна. В регионе регистрируют не более 150 случаев в сутки. Вместе с тем область не выполнила план по вакцинации 80% взрослого населения от COVID-19. По данным на 29 марта вакцину сделали 308 041 человек — 77% от плана или 62% от всего взрослого населения области.
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