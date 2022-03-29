Кострома, 29 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин предупредил горожан о шестой волне коронавируса, связанной с новым штаммом «Стелс-Омикрон». Об этом он заявил на пресс-конференции 29 марта.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«В ряде европейских и азиатских стран сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В основном они связывают его с новым штаммом «Стелс-Омикрон». Полагаю, его в нашей области можно ожидать в период отпусков — когда костромичи вернутся из этих стран», — сделал прогноз врач.

По его словам, эта разновидность COVID-19 сходна с «Омикроном». У инфицированных также может пропадать обоняние, при отсутствии побочных заболеваний течение болезни не приводит к фатальным последствиям.

«Пока особых отличий от «Омикрона» не наблюдается, в том числе и по тяжести протекания заболевания. Клиническая картина болезни та же. Единственное, пациенты отмечают повышенную слабость и утомляемость. Отмечу, что в Костромской области данный штамм пока не выявлен», — добавил Кокоулин.

Напомним, пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Пик «Омикрона» пришёлся на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Для сравнения, максимальное значение четвёртой волны осталось на уровне 208 случаев.

На протяжении последних трёх недель ситуация с заражениями стабильна. В регионе регистрируют не более 150 случаев в сутки. Вместе с тем область не выполнила план по вакцинации 80% взрослого населения от COVID-19. По данным на 29 марта вакцину сделали 308 041 человек — 77% от плана или 62% от всего взрослого населения области.